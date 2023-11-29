Hamas, 12 rehineyi serbest bıraktı

Hamas, insani duraklama anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı. İsrail, 12 rehinenin serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) dün gece yapılan açıklamada, 12 rehinenin Hamas tarafından serbest bırakıldığı, rehinelerin 10'unun İsrailli kadın, 2'sinin ise Taylandlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, 'Tüm rehinelerin geri dönmesi için güvenlik birimleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. IDF sözcüsü halktan sabır ve duyarlılık göstermelerini ve geri dönenlerin ve ailelerinin mahremiyetine saygı göstermelerini istedi' denildi.