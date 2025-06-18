İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney video mesajı yayınladı. Hamaney mesajında, "İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek" ifadesini kullandı.

ABD'ye de seslenen Hamaney, İran'ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini ve ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde bunun ciddi ve telafisi imkansız sonuçlarının olacağını belirtti.