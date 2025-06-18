Hamaney: İsrail Vahim Bir Hata Yaptı

Hamaney: İsrail Vahim Bir Hata Yaptı
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in hava sahasını ihlal etmesinin sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu ve ABD'yi de tehdit etti.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney video mesajı yayınladı. Hamaney mesajında, "İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek" ifadesini kullandı.

ABD'ye de seslenen Hamaney, İran'ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini ve ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde bunun ciddi ve telafisi imkansız sonuçlarının olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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