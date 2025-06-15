Hamaney'den İsrail'e 'Çaresiz Kalacaksınız' Mesajı

Hamaney'den İsrail'e 'Çaresiz Kalacaksınız' Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yapılan balistik füze saldırıları sırasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik zayıf düşme mesajı verdi. Paylaşımında Tel Aviv'e fırlatılan füzelerin görüntüleri de yer aldı.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İran'dan İsrail'e fırlatılan ve Tel Aviv'deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Mesajda, İbranice ve Farsça 'çaresiz kalacaksınız' ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İsrail Tahran'a saldırdı, İran'ın yanıtı sert oldu

İsrail saldırıya geçti! İran'ın yanıtı sert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.