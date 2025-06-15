Hamaney'den İsrail'e 'Çaresiz Kalacaksınız' Mesajı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yapılan balistik füze saldırıları sırasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik zayıf düşme mesajı verdi. Paylaşımında Tel Aviv'e fırlatılan füzelerin görüntüleri de yer aldı.
İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İran'dan İsrail'e fırlatılan ve Tel Aviv'deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Mesajda, İbranice ve Farsça 'çaresiz kalacaksınız' ifadesine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya