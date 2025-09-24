Haberler

Hamaney: ABD ile Müzakere Ulusal Çıkarlarımıza Zarar Verir

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakere etmenin ulusal çıkarlarına katkı sağlamayacağını ve bunun büyük zararlara yol açabileceğini ifade etti.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, mevcut durumda ABD ile müzakere etmenin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamayacağını bildirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran basınına ülkesi ile ABD arasındaki müzakereleri değerlendirdi. Hamaney, ABD ile müzakerenin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamadığını belirterek, "Aksine mevcut durumda ABD ile müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir" dedi.

ABD'nin fırsatını bulduğunda çeşitli saldırılar düzenlediğini vurgulayan Hamaney, "ABD'nin nükleer müzakerelerden maksadı, İran'ın nükleer faaliyetlerini, uzun veya kısa menzilli füze sahibi olmasını sonlandırmak böylece saldırdığı zaman İran'ın cevap verebilecek kabiliyetinin bulunmamasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
