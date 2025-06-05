Hama'da Alevi Sivillere Saldırı: Sekiz Kişi Hayatını Kaybetti

Hama'da Alevi Sivillere Saldırı: Sekiz Kişi Hayatını Kaybetti
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Suriye'nin Hama bölgesinde Alevi azınlığa mensup sekiz sivil, güvenlik kontrol noktası personeli tarafından vurularak öldürüldü. Olayda ayrıca beş kişi yaralandı. Gözlemevi, mezhepsel saiklerin etkili olabileceğini belirtiyor ve soruşturma çağrısında bulunuyor.

(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Suriye'nin Hama bölgesinde Alevi azınlığa mensup sekiz sivil, "güvenlik kontrol noktası personeli" tarafından vurularak öldürüldü.

Gözlemevi yaptığı açıklamada, Hama'nın batı kırsalında sivil bir yolcu otobusüyle seyahat eden kişilere yönelik saldırıda, "güvenlik güçlerinin aralarında üç kadının da bulunduğu sekiz sivili sahada infaz ettiğini, beş kişiyi de yaraladığını" bildirdi. Yaralananların da tamamının Alevi olduğu belirtildi.

Bölgedeki Al-Rabia Köyü Gözlemevi'ne olayın arkasında mezhepsel saiklerin olabileceğini söyledi. Saldırı, kamuoyunda öfkeye yol açarken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hem halktan hem de yetkililerden talepler yükseldi. Gözlemevi de Suriye İçişleri Bakanı'na mezhepsel cinayetleri durdurmak ve suçluların hukuk önünde hesap vermesini sağlamak adına şeffaf bir soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA / Dünya
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