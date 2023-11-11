Halepçe Katliamı Mağdurları İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Kınadı

Irak'ta Baas rejimi tarafından 35 yıl önce Halepçe kentine düzenlenen kimyasal saldırıda yakınlarını kaybedenler, İsrail'in Gazze'deki "katliamının" durdurulması çağrısında bulundu.

Ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 16 Mart 1988'de Halepçe kentine düzenlenen kimyasal saldırıda 5 bin kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin kişi yaralanmıştı.

Hala katliamın izlerini taşıyan Halepçe halkı, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını 35 yıl önceki kimyasal saldırıda yaşadıklarına benzetiyor.

"O yıllardaki acıları tekrar yaşıyorum"

Halepçe katliamında tüm ailesini kaybeden Ekrem Baram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepçe mezarlığından Gazzelilere dayanışma mesajı gönderdi.

Baram, "Halepçe katliamı olduğunda 8 yaşındaydım. Şimdi o yıllardaki acıları tekrar yaşıyorum. Gazze'deki görüntüleri görünce onlarca yıl önce başımıza gelenleri hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananların 35 yıl önce maruz kaldıkları katliama çok benzediğini belirten Baram, çok üzüldüğünü ve ağladığını söyledi.

Baram, "Dünya kamuoyuna mesaj göndermek istiyorum. İsrail, Gazze'deki katliamları uluslararası kamuoyunun desteğiyle yapıyor. Onlar yardım ediyor." diye konuştu.

"Her gün onlarca çocuğun kanının dökülmesine sessiz kalınamaz"

Katliamda tüm ailesini kaybeden Çiro Tayib Ali de izlediği görüntülerin yüreklerini dağladığını vurgulayarak, "Anne babaları ölen çocukları görünce yaşadıklarımı hatırlıyorum." dedi.

Ailesini kaybeden çocukların büyüdüklerinde acılarının da arttığını dile getiren Ali, şöyle konuştu:

"Dünya neden sessiz anlamıyorum. Çocukların hiçbir günahı yok. Her gün onlarca çocuğun kanının dökülmesine ve anne babasız bırakılmasına sessiz kalınamaz. Biz Halepçeliler ve özellikle de yakınlarını kaybedenler Gazzelilerin yaşadıklarını çok daha iyi anlıyoruz. Tüm dünya senin olsa da yakınlarının boşluğu dolmuyor."

"Hangi hukuk hastane, okul, cami ve kiliselerin bombalanmasına izin veriyor?"

Ali, Halepçe katliamının yaşandığı dönem iletişim kanallarının bu kadar yaygın olmadığını, bu nedenle seslerinin de çok duyulmadığını belirterek, "Bugün Gazze'de yaşananların fotoğrafları anlık olarak tüm dünyada görülüyor fakat yine de herkes kör ve sağır." ifadelerine kullandı.

Bir başka Halepçeli Muhammed Said de, "Hangi hukuk hastane, okul, cami ve kiliselerin bombalanmasına izin veriyor? Kadın ve çocukların hiçbir suçları olmadan öldürülmesini hangi hukuk meşru görüyor?" diye konuştu.