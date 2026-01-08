Haberler

Halep'te SDG'nin attığı roketlerin düştüğü bölgede yangın çıktı

Suriye'nin Halep kentinde SDG tarafından atılan roketlerin düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ve Suriye Sivil Savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

SURİYE'nin Halep kentinde SDG tarafından atılan roketlerin düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Suriye'nin Halep kentinde SDG'nin attığı roketlerin düştüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ve Suriye Sivil Savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

