Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin temeli dualarla atıldı

Hakkari'de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıktırılan Hacı Sait Camisi'nin temeli dualarla atıldı. Cami, konferans salonu, iş yerleri, lavabolar ve engelli geçişlerini içerecek şekilde yapılacak.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bahar aylarında yıktırılan Hacı Sait Camisi'nin temeli dualarla atıldı.

Bulak Mahallesi'nde 750 kişi kapasiteli 550 metrekare üzerine yapılacak olan; konferans salonu, iş yerleri, lavabolar ve engelli geçişlerinin de yer alacağı Hacı Sait Camisi'nin temeli atıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun yaptığı dualarla caminin temeli atıldı.

Temel atma törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, imamlar, bazı kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ