Hakkari'de Filistinlilere Destek İçin Kermes Düzenlendi

Hakkari'de İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek için kermes düzenlendi.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Hakkari Şubesince Merkez Ulu Camii avlusunda gerçekleştirilen kermeste TDV gönüllülerince hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Elde edilen gelirin Gazze'deki Müslümanlara gönderileceği programın açılışında konuşan İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı İsmail Fakirullahoğlu, İsrail'in binlerce insanın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Fakirullahoğlu, "Sınır tanımaz işgale karşı kendi çapımızda neyi yapabiliyorsak onu yapmalı ve mazlum Filistin halkını yalnız bırakmamalıyız. Özgürlüklerine kavuşmaları için var gücümüzle çalışmalıyız. Kudüs ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı İsrail'in insafına terk etmemeliyiz. Bu vesileyle kardeşlerimizin el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürün ve yöresel yemeklerden oluşan 'hayır kermesi'ni düzenledik. Elde edeceğimiz geliri Filistinli kardeşlerimiz için kullanacağız." dedi.