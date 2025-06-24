Hakan Fidan ve Wang Yi'den Filistin Üzerine Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, Gazze'deki insani durum ve iki devletli çözüm vizyonunu ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ele alındı. Ayrıca Gazze'deki durum değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'deki soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti. Her iki bakan da Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğine vurgu yaptı. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı. Ticaret ve yatırım konuları dahil olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik irade beyan edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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