Hakan Fidan ve Rus Heyeti Dolmabahçe'de Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ile Rus heyetin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; Rusya, Ukrayna ve Türkiye heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmelerin süreceği öğrenildi.