Hakan Fidan ve Rus Heyeti Dolmabahçe'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus heyetinin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da devam edecek görüşmeleri planlandı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ile Rus heyetin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; Rusya, Ukrayna ve Türkiye heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmelerin süreceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya