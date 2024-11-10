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Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar Bir Araya Geldi

Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi toplantısı kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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