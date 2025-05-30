Hakan Fidan ve David Lammy'den Önemli Telefon Görüşmesi

Hakan Fidan ve David Lammy'den Önemli Telefon Görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel konular üzerinde duruldu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi. Suriye'deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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