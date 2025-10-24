Haberler

Hakan Fidan, Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve ateşkesi kalıcı hale getirme çabalarını görüşmek üzere Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
