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Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Dünya Haberleri

Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka, İtalya, Almanya ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

p> Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka, İtalya, Almanya ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hakan Fidan Ukrayna Londra Dünya Haberler

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