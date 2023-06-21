Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
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Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka, İtalya, Almanya ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya