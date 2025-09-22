Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Türk Evi'nde görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya