Haiti'deki gıda güvensizliği için uluslararası yardım çağrısı

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde Haiti'deki gıda güvensizliğine işaret edilerek uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı. Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, gelecek 6 ayda 1 milyon kişiye ulaşmak için 122 milyon dolar gerektiğini belirterek uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) Haiti'deki gıda güvensizliğine işaret edilerek uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

Reliefweb sitesine göre BM kurumları, ülke temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve finans kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının teması, "Hayat Kurtarmak: Haiti'nin acil gıda güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması" oldu.

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, gelecek 6 ayda 1 milyon kişiye ulaşmak için 122 milyon dolar gerektiğini belirterek uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Toplantının başlangıcında 3 Haitili öğrencinin yemek bulmakta yaşadıkları zorlukları anlattıkları video gösterildi. Yetersiz beslenmenin migren ve baş dönmesine sebep olduğunu, bu nedenle derslere odaklanmakta zorluk yaşadıklarını belirten öğrenciler, gıda güvensizliğinin genç kızları fuhşa sürüklediğini anlattı.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti.