Haiti'de Sel ve Heyelanlarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti

Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle ülke genelinde 13 bin 600'den fazla ev hasar gördü. Haiti Başbakanı Ariel Henry, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.

Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybetti.

Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde 13 bin 600'den fazla ev hasar gördü.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayboldu, 85 kişi yaralandı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.

Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.