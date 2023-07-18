Haiti'de finansman sıkıntısı nedeniyle acil gıda yardımı azaltıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Haiti'de finansman sıkıntısı nedeniyle acil gıda yardımı alan kişi sayısını yüzde 25 azaltmak zorunda kaldığını duyurdu. Bu durumda acil yardıma ihtiyacı olan 100 bin kişiye yardım ulaşamayacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman sıkıntısı nedeniyle bu ay Haiti'de 'acil' gıda yardımı alan kişi sayısını bir önceki aya kıyasla yüzde 25 azaltmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda da acil yardıma ihtiyacı olan 100 bin kişiye yardımın ulaşamayacağını duyurdu.

WFP'den dün yapılan açıklamaya göre, azalan fon seviyeleri nedeniyle bu ay WFP Haiti'de acil gıda yardımı alan kişi sayısını bir önceki aya kıyasla yüzde 25 oranında azaltmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda da en savunmasız durumdaki 100 bin Haitili bu ay WFP desteği olmadan yaşamak zorunda kalacak.

Açıklamada, "Takvim yılı için mevcut finansman seviyesinde, WFP acil ihtiyaç sahibi toplam 750 bin kişiye gıda yardımı sağlayacak kaynaklardan yoksundur. Bu durum, ülkenin eşi benzeri görülmemiş düzeyde insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğu ve nüfusun neredeyse yarısının (4,9 milyon kişi) yeterli yiyecek bulamadığı bir dönemde gerçekleşmektedir" denildi.

ACİLEN 121 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Yılın ilk 6 ayında WFP'nin ülkedeki müdahale planını sadece yüzde 16'sının finanse edilmiş durumda olduğu ve insani yardımın devam edebilmesi için yıl sonunda kadar 'acilen' 121 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Kuruluşun 2023 yılı içinde 2.3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediği ancak bu hedefin finansman sıkıntısı nedeniyle tehlikeye girdiği belirtilen açıklamada yılın ilk yarısında ülke genelinde 450 binden fazla çocuğa okulda yemek sağlandığı ve bunun da birçok öğrencinin gün içinde yediği tek tam öğün olduğu vurgulandı. Kaynak sağlanamaması durumunda söz konusu çocukların nerdeyse yarısının yaz tatilinin ardından okula döndüklerinde okul yemeklerine erişimi olmayacağına da dikkat çekildi.