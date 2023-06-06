Haiti'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haiti'nin güneyinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün sahil kenti Jeremie'de meydana geldiğini duyurdu. Haiti Sivil Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle enkaz altında kalan 3 cansız bedene ulaşıldığı, bazı yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.