Hacılar Şeytan Taşlamaya Devam Ediyor

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşlamaya devam etti. Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada 'küçük, orta ve büyük şeytan'a yedişer taş attı. Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken, bir kısmı istirahat etmek üzere otellerine döndü. Hacılar, yarın sabah namazı saatine kadar şeytan taşlamaya devam edecek.