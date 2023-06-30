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Hacılar Şeytan Taşlamaya Devam Ediyor

Hacılar Şeytan Taşlamaya Devam Ediyor

Dünya Haberleri

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşlamaya devam etti. Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada 'küçük, orta ve büyük şeytan'a yedişer taş attı. Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken, bir kısmı istirahat etmek üzere otellerine döndü. Hacılar, yarın sabah namazı saatine kadar şeytan taşlamaya devam edecek.

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşlamaya devam etti.

Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken, bir kısmı istirahat etmek üzere otellerine döndü.

Hacılar, yarın sabah namazı saatine kadar şeytan taşlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Dünya

Kurban Bayramı Hac Dünya Haberler

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