Suudi Arabistan, bu yılki hac ibadeti için 585 bin 932 bin hacı adayının kutsal topraklara geldiğini duyurdu. Suudi Arabistan'ın açıklamasının ardından hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönülmesi beklenirken, Suudi yetkililer şu ana kadar ülkeye gelen hacı adayı sayısını açıkladı.

- Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adaylarının sayısı 500 bini geçti

MEKKE - Suudi Arabistan, bu yılki hac ibadeti için 585 bin 932 bin hacı adayının kutsal topraklara geldiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, bu yılın başında korona virüs salgını döneminde alınan hacı adaylarının sayısının kısıtlanması kararını kaldırdığını ve hacı sayısına ilişkin kısıtlama olmayacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan'ın açıklamasının ardından hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönülmesi beklenirken, Suudi yetkililer şu ana kadar ülkeye gelen hacı adayı sayısını açıkladı. Hac ve Ziyaret Komitesi, Medine'ye çarşamba günü gelenlerin sayısının 28 bin 531 olduğunu belirtti. Suudi yetkililer, 585 bin 932 bin hacı adayının kutsal topraklara geldiğini duyurdu. Medine'de kalan hacı adayının ise 114 bin 830 olduğu açıklanırken, bu yıl 2.6 milyon Müslüman'ın Suudi Arabistan'a gelmesi bekleniyor.

Haziran ayının sonunda başlayacak olan hac ibadeti süresince 14 bin çalışan ve 8 bin gönüllünün görev alması bekleniyor. Ayrıca 170 hastane ve sağlık merkezinde de hac ibadeti boyunca hacı adaylarına hizmet vermek için hazırlık yapıldı.