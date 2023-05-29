Guyana'da yurt yangınına sebep olan öğrenci 19 kez cinayetle suçlandı

Guyana'nın başkenti Georgetown'da 19 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını çıkardığı tespit edilen 15 yaşındaki kız öğrenci, 19 kez cinayetle suçlandı.

Guyana'nın başkenti Georgetown'da 19 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını çıkardığı tespit edilen 15 yaşındaki kız öğrenci, 19 kez cinayetle suçlandı.

Guyana'nın başkenti Georgetown'da yer alan maden kasabası Mahdia'da 22 Mayıs'ta bir ortaokula ait kız öğrenci yurdundaki yangını çıkaran 15 yaşındaki kız öğrenci hakkındaki suçlamalar belli oldu. Telefonuna el konulmasına sinirlenerek yangını çıkardığı aktarılan kız öğrenci, Sulh Ceza Mahkemesi'nde çıkarıldığı çevrimiçi duruşmada 19 kez cinayetle suçlandı. Kız öğrencinin çocuk gözaltı merkezinde tutulduğu bildirildi.

Yangında yurtta kalan 18 kız öğrenci ile 5 yaşındaki bir erkek çocuk hayatını kaybetmişti. - GEORGETOWN