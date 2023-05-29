Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Guyana'da yurt yangınına sebep olan öğrenci 19 kez cinayetle suçlandı

Guyana'da yurt yangınına sebep olan öğrenci 19 kez cinayetle suçlandı

Dünya Haberleri

Guyana'nın başkenti Georgetown'da 19 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını çıkardığı tespit edilen 15 yaşındaki kız öğrenci, 19 kez cinayetle suçlandı.

Guyana'nın başkenti Georgetown'da 19 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını çıkardığı tespit edilen 15 yaşındaki kız öğrenci, 19 kez cinayetle suçlandı.

Guyana'nın başkenti Georgetown'da yer alan maden kasabası Mahdia'da 22 Mayıs'ta bir ortaokula ait kız öğrenci yurdundaki yangını çıkaran 15 yaşındaki kız öğrenci hakkındaki suçlamalar belli oldu. Telefonuna el konulmasına sinirlenerek yangını çıkardığı aktarılan kız öğrenci, Sulh Ceza Mahkemesi'nde çıkarıldığı çevrimiçi duruşmada 19 kez cinayetle suçlandı. Kız öğrencinin çocuk gözaltı merkezinde tutulduğu bildirildi.

Yangında yurtta kalan 18 kız öğrenci ile 5 yaşındaki bir erkek çocuk hayatını kaybetmişti. - GEORGETOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Guyana Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title