Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek  Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Ankara, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title