Guterres: Gelişen Ülkeler İklim Krizi İçin Finansmana İhtiyaç Duyuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gelişen ülkeler, iklim kriziyle mücadelede için finansmana ihtiyaç duyuyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nin (WLCAS) açılışında konuştu. Guterres, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmada zamanın dolmak üzere olduğunu vurgulayarak, "Bu yılın kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağı neredeyse kesin" dedi.

Doğal afetler nedeniyle toplumlar, altyapıların ve çocukların büyük zarar gördüğünü belirten Guterres, "Tüm bu felaketler ve daha fazlası, insan yapımı iklim değişikliği tarafından daha da güçlendiriliyor ve hiçbir ülke bundan muaf değil" diye konuştu.

Antonio Guterres, yoksulların en yüksek bedeli ödediğini aktararak, emisyonlar düşmediği ve uyum artmadığı sürece, her ekonominin çok daha büyük bir öfkeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Bilim insanlarının, aktivistlerin ve genç insanların değişim talebi olduğunun altını çizen Guterres, "Onların sesinin duyulması gerekiyor, susturulmaları değil. Geçen yıl ilk kez şebekelere ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım miktarı, fosil yakıtlara harcanan miktarı geçti. Neredeyse her yerde, güneş ve rüzgar yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağıdır" ifadelerin kullandı.

Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırması gerektiğini kaydederek, "Küresel emisyonları her yıl yüzde 9 azaltmalıyız. 2030 yılına kadar, 2019 seviyelerine göre yüzde 43 düşmeleri gerekiyor" dedi.

Gelişen ülkelerin iklim kriziyle mücadelede adım atmak için finansmana ihtiyaç duyduğunu da belirten Guterres, COP29'un iklim finansmanının önündeki duvarları yıkmak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir finans hedefine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "İklim finansmanı konusunda dünya borcunu ödemeli, aksi takdirde insanlık bedel ödeyecek. İklim finansmanı hayır işi değil, bir yatırımdır. İklim eylemi tercih değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.