Gürcistan Parlamento Seçimi'ni Gürcü Rüyası Partisi Kazandı
Gürcistan'da yapılan Parlamento Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 54,2 oy alarak seçimi kazandı. Muhalefet partileri ise sonuçları tanımayacaklarını açıkladı.
GÜRCİSTAN'da Parlamento Seçimi'ni resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi kazandı.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu'na göre, oyların yüzde 99'u sayılan seçimde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi yüzde 54,2 oy alarak seçimi önde tamamladı. Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket ve Değişim Koalisyonu partileri, parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.