Gürcistan'ın Şovi tatil beldesinde heyelan: Ölü sayısı 21'e çıktı

Gürcistan'ın Şovi tatil beldesinde geçen hafta meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de geçen hafta meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e çıktığı bildirildi.

Dağlık bir bölgede yer alan Şovi'de 3 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasından sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Gürcistan Acil Durum Yönetim Servisi Başkanı Temur Mgebrişvili, arama kurtarma çalışmalarının 9 ayrı noktada yapıldığını belirtti.

Bugün 2 cansız bedene daha ulaşıldığını, 12 kişiden ise henüz haber alınamadığını aktaran Mgebrişvili, "Şimdiye kadar 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 12 kişinin bulunması için yoğun şekilde çalışmalar sürüyor." dedi.

Toprak kayması nedeniyle yaklaşık 30 hektarlık bir alandaki arama kurtarma çalışmalarında İçişleri ve Savunma Bakanlıkları ekipleri, helikopter ve İHA'lar, özel eğitimli köpekler ve 100'e yakın iş makinesi görev alıyor.