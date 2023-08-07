Gürcistan'ın Şovi beldesindeki heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Gürcistan'ın Şovi beldesinde meydana gelen heyelan sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken, 16 kişinin hala kayıp olduğu belirtiliyor. Helikopter ve İHA'ların da destek verdiği çalışmalara yüzlerce polis ve asker katılıyor. Heyelanın neden olduğu molozların temizlenmesi için ise ağır iş makineleri kullanılıyor. Ayrıca, heyelan nedeniyle ulusal yas günü ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.