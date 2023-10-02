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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi. Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterildi ve geçmiş olsun mesajı iletilerek etkilenenlere acil şifalar dileyildi.