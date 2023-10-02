Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi. Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterildi ve geçmiş olsun mesajı iletilerek etkilenenlere acil şifalar dileyildi.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterildi.
"Ankara'da düzenlenen son terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz ve terörle mücadelede stratejik ortağımızla dayanışma içindeyiz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkçe "Çok geçmiş olsun." mesajı yer aldı.
Kaynak: AA / Dünya