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Gürcistan'daki Türkler Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Gürcistan'daki Türkler Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutlayan Gürcistan'daki Türklerin kutlamaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Gürcistan'daki Türkler Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyanın dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşayan Türkler, Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutladı. Göstericiler, Dombra müziği eşliğinde üzerinde "Türk dünyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi mübarek olsun" yazılı pasta kesti. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Gürcistan Dünya Haberler

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