Gürcistan'daki Şovi'de Toprak Kayması: Ölü Sayısı 19'a Çıktı

Gürcistan'ın Şovi tatil beldesinde geçen hafta meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan'daki tatil beldesi Şovi'de geçen hafta meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.

Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde yer alan Şovi'de 3 Ağustos'ta meydana gelen heyelandan sonra bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan Acil Durum Yönetim Servisi Başkanı Temur Mgebrişvili, bugün bir kadının cansız bedenine daha ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığını söyledi.

Mgebrişvili, arama kurtarma çalışmalarının 24 saat esasınca kesintisiz sürdüğünü belirtti.

15 kişiden haber alınamayan afet bölgesinde arama kurtarma ekipleri ile birlikte polis, asker, özel eğitimli köpekler, iş makineleri, helikopter ve İHA'larla çalışmalar yürütülüyor.