Gürcistan'da Türk Askeri Uçağında 18 Şehit Naaşı Ulaşıldı

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bölgede 18 şehidin naaşına ulaşıldığını ve 2 kişinin aranmakta olduğunu açıkladı.

GÜRCİSTAN İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 18 şehidin naaşına ulaşıldığını, 2 kişinin ise arandığını bildirdi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 tipi kargo uçağının düştüğü bölgede yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
