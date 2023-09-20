Gürcistan'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Gürcistan'ın Kutaisi şehrinde meydana gelen trafik kazasında, Naci Altıparmak idaresindeki TIR, önündeki TIR'a çarptı ve alev aldı. Altıparmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜRCİSTAN'da önündeki TIR'a çarpıp alev alan TIR'ın şoförü Naci Altıparmak (52), yaşamını yitirdi.

Gürcistan'ın Kutaisi şehrinde dün Naci Altıparmak idaresindeki TIR, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Altıparmak'ın bulunduğu TIR alev aldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürüldüğü TIR'dan ağır yaralı çıkarılan Altıparmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altıparmak'ın cenazesi Rize'den gelen yakınlarına teslim edildi. (DHA)