Gürcistan'da Şiddetli Yağmur Sonucu Meydana Gelen Heyelanda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gürcistan'da dünden beri devam eden şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Acara ve Guria bölgelerindeki heyelanlar nedeniyle birkaç köye ulaşım kesildi ve arama kurtarma ekipleri gönderildi. Şu ana kadar 11 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor.