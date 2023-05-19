Gürcistan'da Rusya ile doğrudan uçuşların başlatılmasına protesto

Gürcistan'da bir grup gösterici, ülkeleri ile Rusya arasında 2019'dan bu yana ilk kez doğrudan uçuşların başlatılmasını protesto etti. Göstericiler Moskova-Tiflis seferlerin başlatılmasına tepki gösterdi. Gürcistan milli marşı okundu ve Rusya karşıtı sloganlar atıldı. Protestoların, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Gürcistan'da bir grup gösterici, ülkeleri ile Rusya arasında 2019'dan bu yana ilk kez doğrudan uçuşların başlatılmasını protesto etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gece saatlerinde Parlamento Binası önünde toplanan göstericiler Moskova-Tiflis seferlerin başlatılmasına tepki gösterdi.

Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler uçuşların durdurulmasını talep etti.

Bazı muhalefet liderlerinin de yer aldığı gösteri sırasında Gürcistan milli marşı okundu.

Gürcistan, Ukrayna ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler Rusya karşıtı slogan attı.

Göstericiler, Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini işgal ettiğini belirterek, bu sorun devam ettiği sürece uçuşların başlamasını doğru bulmadığını belirtti.

Protestoların, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

İki ülke arasında 2019'dan bu yana ilk kez doğrudan Moskova-Tiflis seferini yapan Rus yolcu uçağı, bugün Tiflis Havalimanı'nda protestoyla karşılanmıştı.

Gösteri sırasında güvenlik ihlali suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Putin'in imzaladığı karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta imzaladığı kararnamelerle, Gürcü vatandaşlar için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırmış, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin ülkeye yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasakları da sonlandırmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise aynı gün Putin'in bu kararına tepki göstererek "Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiği sürece Gürcistan ile vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini" söylemişti.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını yasaklamıştı.