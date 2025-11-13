Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerin naaşları Türkiye'ye getirilecek

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 asker hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, son askerin de naaşına ulaşıldığını açıkladı. İlk etapta 19 askerin naaşı bulunmuştu.

Naaşlar Gürcistan'dan Ankara'ya getirilecek.

C-130 uçuşlarının 12 Kasım itibarıyla tedbir amaçlı durdurulduğunu duyuran bakanlık, detaylı teknik incelemelerin ardından incelemesi tamamlanan uçakların tekrar kullanıma sokulacağını açıkladı.

Bakanlık ayrıca uçağın kara kutusunun Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kayıpları "Kahraman silah arkadaşlarımız 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır" açıklaması ile duyurmuştu.

Bakanlık, "Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" demişti.

Enkaz bölgesine Türkiye'den 46 kişilik bir inceleme ekibi gönderilmişti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" dedi.

Azerbaycan Report haber ajansı, uçakta bulunanlar arasında, Cumartesi günü Bakü'deki askeri geçit törenine katılan F-16 savaş uçaklarının bakım uzmanlarının da bulunduğunu bildirdi.

Azerbaycan'ın 2020'de Dağlık Karabağ savaşı galibiyeti kutladığı Zafer Günü etkinliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

Azeri haber ajansı, düşen uçakta F-16'lara ait mekanik yedek parça taşındığını, patlayıcı bulunmadığını, bu nedenle de infilak ihtimalinin olmadığını bildiriyor.

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri şöyle:

Alarm sinyali vermeden düştü

C-130 tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan sınırını geçtikten hemen sonra Gürcistan içindeki Kakheti bölgesine düştü.

Gürcistan havacılık kurumu, Türk askeri uçağının "alarm sinyali vermeden" radardan kaybolduğunu açıkladı.

FlightRadar24 sitesi ve iki Türk savunma analisti, düşen uçağın 57 yaşında olduğunu ve 2010 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne katıldığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına 11 Kasım'da 17.00 civarında ulaşıldığını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli bir C-130 uzmanı olan Jarrod Phillips, kazaya ilişkin görüntüler için "mürettebatın acil iniş için yakıt boşaltmış olabileceğini düşündürüyor" dedi.

Phillips, "Görüntüler, kuyruk bölümünün uçuş sırasında ayrıldığını ve kanat ucu valflerinden yakıt aktığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye taziye mesajları

Olayın ardından çeşitli ülkelerden taziye mesajları geldi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, X'ten yaptığı açıklamada, kazadan dolayı "derinden üzüntü" yaşadığını söyledi.

"Şehitlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte "Müttefikimiz Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Şehit olan askerlerin acı haberiyle derin bir üzüntü duyduk" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı da "Türkiye hükümetine, halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı" diledi.

Envantere 1964'te girdi

C-130'lar, uzun menzilli hava indirme, yük ve personel taşımada kullanılan nakliye uçakları.

Amerikan savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen C-130 Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine 1964'te girmişti.

TRT Haber'e göre envanterde 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçağı bulunuyor.

Türkiye, 2012 yılında da Suudi Arabistan'dan hizmet dışına çıkarılan altı adet kullanılmış C-130E nakliye uçağı satın almıştı.

MSB, Ekim ayında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağı tedarik edeceğini açıklamıştı.

