Güneydoğu Asya'da İyi Eğitimli İnsanlar Online Dolandırıcılığa Zorlanıyor

Birleşmiş Milletler İnsan hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Güneydoğu Asya'da yüz binlerce iyi eğitimli insanın organize suç çeteleri tarafından, online dolandırıcılığa zorlandığını açıkladı. Myanmar'da en az 120 bin kişinin ve Kamboçya'da da benzer şekilde yaklaşık 100 bin kişinin zorla online dolandırıcılık yaptırıldığı vurgulandı.

OHCHR tarafından kapsamlı bir şekilde hazırlanan ve dün yayımlanan raporda, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri dahil Güney Asya'dan iyi eğitimli kişilerin, gerçek bir iş ilanına başvurarak Güneydoğu Asya ülkelerine geldiği ve daha sonra organize suç çetelerinin eline düşüp online dolandırıcılığa zorlandığı vurgulandı.

Sosyal medya platformları üzerinden sahte kripto para yatırımından illegal bahis oyunlarına, online alışverişten romantik sahtekarlığa kadar birçok alanda dolandırıcılık suçları işlemeye zorlanan kişilerin işkenceye, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye veya cezaya, cinsel şiddete, zorla çalıştırılmaya ve diğer insan hakları ihlallerine maruz kaldığı belirtildi.

ONLINE DOLANDIRICILIKTAN HER YIL MİLYARLARCA ABD DOLARI KAZANIYORLAR

Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılığın hacmini tahmin etmenin zor olduğu vurgulanan raporda, Myanmar'da en az 120 bin kişinin ve Kamboçya'da da benzer şekilde yaklaşık 100 bin kişinin bu koşullar altında zorla dolandırıcılık yaptırıldığı belirtildi. Raporda "Lao PDR, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere bölgedeki diğer devletler de en az on binlerce insanın dahil olduğu ana merkez veya geçiş ülkeleri olarak belirlendi. Dolandırıcılık merkezleri her yıl milyarlarca ABD doları tutarında gelir elde ediyor" ifadelerine yer verildi.

Organize suç çetelerinin, kurbanları 'iş verme' adı altında kandırdığı ve kurbanların çoğunun iyi eğitimli, bazen profesyonel işlerden gelen, yüksek lisans ve hatta yüksek lisans derecesine sahip, bilgisayar okuryazarı ve birden fazla dil bilen kişiler olduğu belirtildi. Latin Amerika, Çin, Güney Asya ülkelerinden bir çok iyi eğitimli kişi, gerçek bir iş ilanını görerek Güney Asya ülkelerine geldiği ve daha sonra bu organize suç çetelerinin eline düşüp online dolandırıcılığa zorlandığı vurgulandı.

MADALYONUN İKİ YÜZÜNDE DE KURBANLAR VAR

Online dolandırıcılığın bir tarafındaki dolandırılan kişilerin, hayatları boyunca biriktirdikleri paraları kaybettikleri, borç aldıkları ve dolandırıldıkları için utanç içinde psikolojik problemler yaşayan kurbanlar olduğu belirtildi. Diğer tarafta ise kandırılarak dolandırıcılığa zorlanan ve insanlık dışı muameleyle çalıştırılan kurbanlar olduğunun altı çizildi.