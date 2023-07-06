Güney Sudan, seçime henüz hazır değil

Güney Sudan Birleşmiş Milletler Misyonu (UNMISS) Başkanı Nicholas Haysom, ülkede serbest ve adil seçim yapılabilmesi için gerekli şartların henüz oluşmadığını belirtti. Haysom, ulusal seçim komisyonunun yeniden yapılandırılmasının hızlanması çağrısını yineledi.

Güney Sudan Birleşmiş Milletler Misyonu (UNMISS) Başkanı Nicholas Haysom, Güney Sudan'ın seçime gitmeye henüz hazır olmadığını ifade etti.

Haysom, Güney Sudan ortak gözlem komisyonu RJMEC toplantısında, ülkede serbest ve adil seçim yapılabilmesi için gerekli şartların henüz oluşmadığını söyledi.

Güney Sudanlı bazı hükümet yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de kendisi gibi ülkenin seçime hazır olmadığı kanaatini taşıdığını aktaran Haysom, "Güney Sudan, bu noktada özgür, adil ve muteber seçimleri gerçekleştirmeye henüz hazır değil." dedi.

Seçimlerin yapılmasının planlandığı Aralık 2024'e kadar ülkedeki siyasi ortamın değişebileceğini belirten Haysom, ulusal seçim komisyonunun yeniden yapılandırılmasının hızlanması çağrısını yineledi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, salı günü, iç savaş yüzünden hiç seçimin yapılamadığı ülkesinin 2024'te seçime gideceğini ve başkanlık için aday olacağını duyurmuştu.

Sudan'dan bağımsızlığını elde ettiği 2011'den bu yana Mayardit tarafından yönetilen ülke, ???????Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.