Güney Sudan Hükümeti, BMGK'nin Silah Ambargosu ve Yaptırımların Uzatılmasını Kabul Etmedi

Güney Sudan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) silah ambargosunu ve yaptırımları uzatma kararını kabul etmediklerini açıkladı. Hükümetin ülkedeki iç savaşı bitiren anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, yaptırımların ülke ekonomisi ve halkı için ağır sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Güney Sudan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) silah ambargosunu ve yaptırımları uzatma kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırım paketinin bir yıl daha uzatılmasının üzücü olduğu ifade edildi.

Hükümetin ülkedeki iç savaşı bitiren anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, yaptırımların ülke ekonomisi ve halkı için ağır sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Hükümetin karara karşı olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca barış anlaşmasının yerine getirilmesi ve 2024'te demokratik, adil ve özgür seçimlerin yapılabilmesi için hükümetin çabalarını artıracağı belirtildi.

Karar, 30 Mayıs'ta BMGK'de yapılan oylamada 10 "Evet" ve 5 çekimser oyla kabul edilmişti.

Karar uyarınca Güney Sudan'a ilişkin BM Uzmanlar Paneli'nin görev süresi, aynı zamanda ülkeye yönelik silah ambargosu ve bazı kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasına ilişkin yaptırımların süresi 30 Mayıs 2024'e kadar uzatılmıştı.

BMGK'nin yıllarca süren iç savaştan ötürü silah ambargosu kararı, ülkedeki güvensiz ortam ve çatışmaların bazı yerlerde sürmesinden ötürü 2018'den bu yana uzatılıyor.