Güney Sudan'daki İnsani Yardım Kuruluşları Acil Fon Arayışında

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Güney Sudan'daki çatışmalardan kaçan ve ülkesine geri dönen insanların ulaşımını sağlamak için insani yardım kuruluşlarının acil fon arayışında olduğunu belirtti. Yardım kuruluşlarının fonlarının tükenmekte olduğunu ve yeni fon sağlanmadığı takdirde ulaşımın durdurulacağını ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Güney Sudan'daki insani yardım topluluğunun, Sudan'daki çatışmalardan kaçan ve çoğunluğunu ülkesine geri dönen Güney Sudanlıların oluşturduğu insanların ulaşımını sağlamak için acil fon arayışında olduğunu söyledi.

Dujarric, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kaçanların çoğu, ülke içindeki yolculuklarına devam etmek için mali kaynakları olmayan savunmasız kişiler" dedi.

Sözcü, insanların nehir, kara ya da hava yoluyla nihai varış noktalarına ulaşmalarına yardımcı olan insani yardım kuruluşlarının fonlarının tükenmekte olduğunu vurguladı. Sözcü, yeni fon sağlanmadığı takdirde insani yardım kuruluşlarının iki hafta içinde ulaşımı durdurmak zorunda kalacağını belirtti.

Dujarric, "Ulaşımın devam ettirilememesi halinde insani yardım hizmetlerinin zaten aşırı zorlandığı sınır kasabalarında ve çevresinde daha fazla insan mahsur kalacak" dedi.

Dujarric "Bu hizmeti yıl sonuna kadar sürdürebilmek için 26,4 milyon ABD dolarına ihtiyacımız var" diye konuştu.