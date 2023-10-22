Güney Sudan'daki çatışmalardan kaçan mülteciler Etiyopya'ya sığındı

Etiyopya'nın Gambella bölgesine, Güney Sudan'daki çatışmalardan kaçan 8,500'den fazla mülteci giriş yaptı. Gambella bölgesinde mültecileri barındırmak üzere geçici barınaklar inşa ediliyor.

ADDİS ABABA, 22 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın Gambella Bölgesel Hükümeti Basın Sekreterliği, komşu Güney Sudan'daki çatışmalardan kaçan 8,500'den fazla kişinin Etiyopya'nın batısında yer alan Gambella bölgesine giriş yaptığını duyurdu.

Sekreterlik Cuma günkü açıklamasında, mültecilerin Güney Sudan'ın Pochalla bölgesindeki çatışmalardan kaçarak son günlerde batı Etiyopya bölgesine geldiklerini bildirdi.

Açıklamaya göre Gambella bölgesinde Güney Sudanlı mültecileri barındırmak üzere 200'den fazla geçici barınak inşa edildi ve önümüzdeki günlerde 500 geçici barınağın daha inşa edilmesi planlanıyor.

Açıklamada ayrıca Güney Sudanlı mültecilerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Gambella bölgesi son yıllarda on binlerce Güney Sudanlı mülteciye ev sahipliği yaptı.

Güney Sudan'ın doğusunda ve Etiyopya sınırında yer alan Büyük Pibor İdari Bölgesi son aylarda, özellikle Murle, Dinka ve Nuer kabileleri arasında topluluklar arası şiddete sahne oldu. Bölgede genellikle sığırların yağmalanması, intikam cinayetleri ve kadın ile çocukların kaçırılması gibi şiddet olayları yaşanıyor.