Güney Sudan'da çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın çekişmeli Abyei İdari Bölgesi'nde çıkan şiddetli çatışmalarda en az 32 kişi öldü. Saldırı, Wuncuei ve Nyiel bölgelerindeki Ngok Dinka yerlilere intikam saldırısı düzenlenmesinin ardından gerçekleşti.

JUBA, 20 Kasım (Xinhua) -- Güney Sudan'ın çekişmeli Abyei İdari Bölgesi sınırında Pazar günü aşiretler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Abyei İdari Bölgesi yöneticisinin genel sekreteri Arou Manyiel Arou, Güney Sudan'daki komşu Warrap eyaletinin Twic ilçesinden silahlı gençlerin, Abyei İdari Bölgesi'nin Wuncuei ve Nyiel bölgelerindeki Ngok Dinka yerlilerine intikam saldırısı düzenlemesinin ardından sabah erken saatlerde şiddetin patlak verdiğini söyledi.

Arou, Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetleri'ne (SSPDF) mensup bazı askerlerin, Ajak-Kuach bölgesinden gelen saldırganlara yardım ettiğinden şüphelenildiğini söyledi. Xinhua'ya telefonla bilgi veren Arou, "Saldırganlardan bazılarının SSPDF üniforması giydiği bölge sakinleri tarafından görülmüş. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi öldürüldü ve 27 kişi de yaralandı" dedi.

Bu son intikam saldırısı, geçen hafta Ayuok bölgesinde iki taraf arasında yaşanan ve biri SSPDF askeri olmak üzere 34 kişinin ölümüne yol açan çatışmaların ardından geldi. Aneet sınır bölgesinde iki topluluğu birbirinden ayıran toprak parçasının mülkiyeti konusunda iki topluluğun çekişmesi yıllardır sürüyor.

Abyei İdari Bölgesi, 15 Nisan'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Sudan ile komşusu Güney Sudan arasında ihtilaflı bir bölge olmaya devam ediyor.