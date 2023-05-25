Güney Sudan'da BM yardım konvoyu yağmalandı

BM Güney Sudan'daki insani yardım koordinatör vekili Peter Van der Auweraert, Bor'daki BM Yerleşkesi çevresinde insani yardım varlıklarının hedef alınarak yağmalanmasını kınadı. Motosikletli bir silahlı grubun gıda malzemeleri yüklü beş kamyonu yağmaladığı belirtildi.

JUBA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in (BM) Güney Sudan'daki insani yardım koordinatör vekili Peter Van der Auweraert, Güney Sudan'ın orta kesimlerinde yer alan Bor'daki BM Yerleşkesi çevresinde insani yardım varlıklarının hedef alınarak yağmalanmasını kınadı.

Auweraert, Çarşamba günü Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yaptığı açıklamada, motosikletli büyük bir silahlı grubun Salı günü gıda malzemeleri yüklü beş kamyonu yağmaladığını söyledi.

Açıklamaya göre kamyonlar 11.000'den fazla insanı bir ay boyunca beslemeye yetecek ve Twic Doğu İlçesi'nde en fazla yardıma muhtaç olanları destekleyebilecek 100 tonluk gıda yardımıyla yüklüydü.

Auweraert, "İnsani yardım varlıklarının yağmalanması ve insani yardım tesislere yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez. İnsani yardım görevlileri hayat kurtarır ve hayat kurtaran malzemeleri ihtiyacı olanlara güvenli bir şekilde ulaştırabilmelidir" şeklinde konuştu.

Auweraert saldırıda yaklaşık yedi metrik ton gıdanın yağmalandığını ve Dünya Gıda Programı'nin (WFP) bu yıl üçüncü kez Bor dışındaki faaliyetleri durdurmak zorunda kaldığını söyledi.

WFP'nin Güney Sudan Temsilcisi Mary-Ellen McGroarty ise, BM ajansının acil yardıma ihtiyacı olan insanlara insani yardım sağladığı için bu yıl konvoylarına yönelik önemli sayıda saldırıyla mücadele ettiğini belirtti.

McGroarty, "BM yerleşkesinin çevresinde kamyonların saldırıya uğraması kabul edilemez bir şey. Personelimizin ve varlıklarımızın emniyeti ve güvenliği sağlanana kadar Bor dışındaki faaliyetleri durdurmaktan başka seçeneğimiz yok" dedi.