Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'da artan açlık problemiyle mücadele için 526 milyon dolardan fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi. WFP Güney Sudan Direktörü Mary-Ellen McGroarty, ülkede yaşanan açlıkla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve finansmanın yetersizliğine dikkat çekti.

Güney Sudan'da artan açlık problemi için 526 milyon dolar kaynağa ihtiyaç

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'da artan açlık problemiyle mücadele için 526 milyon dolardan fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi.

WFP Güney Sudan Direktörü Mary-Ellen McGroarty, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ülkede yaşanan açlıkla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl WFP'nin ihtiyacı olan bütçenin yarısından azını temin edebildiğine işaret eden McGroarty, gelecek yılın da bu konuda endişe verici olduğunu belirtti.

McGroarty, "Finansmanın yarısı, gıda yardımının da yarısı anlamına geliyor. Mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmak için erzakların oranını yarı yarıya düşürdük. Bu da insanların günde 300 gramdan az gıda aldığı anlamına geliyor. Bunlara Sudan'dan gelenler de dahil." dedi.

Güney Sudan'da artış gösteren açlık problemiyle mücadele için 526 milyon dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyleyen McGroarty, Sudan-Güney Sudan sınırındaki durumun da kritik olduğunu ve "acil durumun yaklaştığını" ifade etti.

McGroarty, "WFP'nin elde ettiği verilere göre, Güney Sudan'da ailelerin yüzde 90'ı yemek yemeden birkaç gün geçiriyor, orta veya şiddetli düzeyde gıda güvensizliği yaşıyor. Her 5 çocuktan 1'i de yetersiz besleniyor." diye konuştu.