Güney Sudan Askerleri Abyei'de Sivilleri Öldürmekle Suçlanıyor

Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetleri (SSPDF), Abyei bölgesinde sivilleri öldürmek ve yerlerinden etmekle suçlanıyor. Yerel liderler ve Norveç, İngiltere ve ABD büyükelçilikleri, şiddetin önlenmesi için askerlerin çekilmesini istiyor.

PORT Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetleri (SSPDF), ülkenin Sudan ile anlaşmazlık yaşadığı petrol zengini Abyei bölgesinde sivilleri öldürmek ve yerlerinden etmekle suçlanıyor.

BBC'ye konuşan Abyei'deki yerel liderlerden Sultaan Bulabek, SSPDF'ye mensup askerlerin Warrap eyaletinin Twic kentinden silahlı gençlerle birlikte birçok köyde koordineli saldırılar düzenlediğini iddia etti.

Bulabek, saldırının Ngok topluluğunu evlerinden uzaklaştırmayı amaçladığını ileri sürdü.

SSPDF'nin 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Akuei Ajou ise bölgedeki ordu kuvvetlerinin amacının Twic ile Abyei arasındaki insanları korumak olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti.

Norveç, İngiltere ve ABD büyükelçiliklerinden yapılan ortak açıklamada da şiddetin artmasını önlemek için Güney Sudan'ın askerlerini Abyei'den çekmesi istendi.

Abyei Bölgesi Enformasyon Bakanı Bulis Koch, AA'ya yaptığı açıklamada, 20 Kasım sabahı Abyei ve Twic kentlerinde silahlı milisler ve Güney Sudan ordusu üniforması giyen güçler tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınamıştı.

Koch, "Bu saldırılarda barakalarında yanan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 36 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı." ifadesini kullanmıştı.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi ve referandum yapılması kararı alınmış olsa da şu ana kadar bu uygulanamadı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazanmıştı.

Güney Sudan'ın mart ayında tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik artmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, geçen hafta oy birliğiyle BM Abyei İçin Geçici Güvenlik Gücü'nün görev süresinin 15 Kasım 2024'e kadar uzatılmasına karar vermişti.

BM Genel Sekreteri Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Serwaa Tetteh, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında "eşi görülmemiş" 7 aylık savaşın Güney Sudan ve Abyei bölgesine yaklaştığı uyarısında bulunmuştu.