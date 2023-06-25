Güney Koreliler Japonya'yı nükleer kirli suyu denize boşaltmamaya çağırdı

Binlerce Güney Koreli, Japon hükümetini nükleer kirli suyu denize boşaltmak yerine karada daha fazla depolama tesisi inşa etmeye çağırdı. Seul belediye binası yakınlarında toplanan sivil aktivistler, Japonya'nın radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma planına karşı 'Pasifik Okyanusu'nu Koruyun!' ve 'Karada Depolama' yazılı pankartlar taşıdı.

SEUL, 25 Haziran (Xinhua) -- Binlerce Güney Koreli Cumartesi günü başkent Seul'un merkezinde toplanarak Japon hükümetini nükleer kirli suyu denize boşaltmak yerine karada daha fazla depolama tesisi inşa etmeye çağırdı.

Seul belediye binası yakınlarında toplanan sivil aktivistler, Japonya'nın radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma planına karşı " Pasifik Okyanusu'nu Koruyun!" ve "Karada Depolama" yazılı pankartlar taşıdı.

Aktivistler ayrıca Güney Kore hükümetini ve halkını Japonya'nın nükleer kirli suyu denize boşaltma yönündeki sorumsuz planını engellemeye çağırdı.

Organizatör, Japonya'nın radyoaktif atık suyu denize boşaltma planının zamanı yaklaştıkça Güney Kore'de ve yurtdışında endişelerin arttığını ve boşaltımın ekosistem üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair kanıtların çoğaldığını bildirdi.

Protesto gösterisine katılan Seul sakini Kwon Min-kyung, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Japon hükümetinin karada depolama seçeneği olmasına rağmen radyoaktif atık suyu sırf tasarruf etmek için denize boşaltma kararı almasının, deniz ekosistemini tahrip etmeye yönelik suç teşkil eden bir eylem olduğunu söyledi.

Japon hükümeti, komşuları ve Pasifik ada ülkeleri tarafından dile getirilen ciddi endişelere rağmen Fukuşima'daki arızalı nükleer santralden çıkan radyoaktif atık suyu "bahar ya da yaz aylarında" Pasifik Okyanusu'na boşaltma kararı almıştı.