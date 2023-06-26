Güney Koreliler Japonya'nın Nükleer Kirli Suyu Denize Boşaltma Planını Protesto Etti

Binlerce Güney Koreli, Japonya'nın Fukuşima'daki arızalı nükleer santralden çıkan radyoaktif atık suyu denize boşaltma planını protesto etti. Göstericiler, Tokyo'yu atık suyu karada depolamak için daha fazla tesis inşa etmeye çağırdı.

Binlerce Güney Koreli Cumartesi günü Seul'un merkezinde bir araya gelerek Japonya'nın nükleer kirli suyu denize boşaltma yönündeki sorumsuz planını protesto etti.

"Pasifik Okyanusu'nu Koruyun" ve "Karada Depolama" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Tokyo'yu nükleer kirli suyu karada depolamak için daha fazla tesis inşa etmeye çağırdı.

SES (Korece): KWON MİN-KYUNG, Seul sakini:

"Japon hükümetinin radyoaktif atık suyu karada depolama seçeneği var, fakat sırf tasarruf etmek için atık suyu denize boşaltmaya karar verdi. Bunun deniz ekosistemini feci şekilde tahrip edecek bir suç olduğunu düşünüyorum. Radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasına asla izin verilmemeli. Japon hükümeti dünyanın dört bir yanındaki insanların sesine kulak verip atık suyu denize boşaltma kararını geri çekmeli."

Japon hükümeti, komşuları ve Pasifik ada ülkeleri tarafından dile getirilen ciddi endişelere rağmen Fukuşima'daki arızalı nükleer santralden çıkan radyoaktif atık suyu "bahar ya da yaz aylarında" Pasifik Okyanusu'na boşaltma kararı almıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Seul'dan bildiriyor.(XHTV)