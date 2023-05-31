Güney Koreli uzmanlar Fukushima'daki atık su planı için ek analizler istiyor

Güney Koreli uzmanlar, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde 6 günlük incelemelerin ardından yaptıkları değerlendirmede 'Atık suyunu denize boşaltma planına ilişkin ek analizlere ihtiyaç var' ifadelerini kullandı. Japonya'da gerçekleştirilen denetimlerin bilimsel inceleme sürecine anlamlı bir katkı sağladığını söyleyen Güney Kore Nükleer Güvenlik Komisyonu Başkanı Yoo Geun-hee, 'Ancak daha net bir sonuca varmak için ek analiz ve inceleme çalışmaları yapmayı planlıyoruz' dedi.

Güney Koreli uzmanlar, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde 6 günlük incelemelerin ardından yaptıkları değerlendirmede "Atık suyunu denize boşaltma planına ilişkin ek analizlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli uzmanlar, Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize boşaltılması planının güvenli olup olmadığına dair 6 gün süren denetimin sonuçlarını açıkladı. Japonya'da gerçekleştirilen denetimlerin bilimsel inceleme sürecine anlamlı bir katkı sağladığını söyleyen Güney Kore Nükleer Güvenlik Komisyonu Başkanı Yoo Geun-hee, "Ancak daha net bir sonuca varmak için ek analiz ve inceleme çalışmaları yapmayı planlıyoruz" dedi. ALPS olarak bilinen özel arıtma sistemine radyoaktif maddeleri depolamak ve ölçümünü yapmak üzere tasarlanan K4 tanklarıyla ilgili konuşan Yoo, "Ana ekipmanların tahliye planına uygun olarak kurulduğunu teyit ettik" ifadelerini kullandı. Güney Kore'nin, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) ve Japonya hükümetinin deniz suyundaki radyasyon seviyeleri ve etkilerine dair yapacağı ölçümlerin doğruluğunu teyit etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Nükleer felakete sahne olmuştu

Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali kazasında, deprem ve tsunami etkisiyle üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından 1 milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluşmuştu. Santral işletmecisi TEPCO, 2022'ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklarken Japonya hükümeti ise uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize salınmasına karar vermişti. Tokyo'nun kararı başta yerel balıkçılar ve ada ülkesi Japonya'nın komşuları olmak üzere bazı kamuoyu kesimlerinin tepkisini çekmişti.

Son olarak, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın bu ay başında Seul'de gerçekleştirdikleri görüşmede Güney Koreli uzmanlar tarafından santralde inceleme yapılması konusunda mutabık kaldığı kamuoyuna yansımıştı. - SEUL