Güney Koreli Balıkçılar Japonya'nın Radyoaktif Atık Suyu Protesto Etti

INCHEON, 14 Ağustos (Xinhua) -- Bir grup Güney Koreli balıkçı teknesi, Pazartesi günü ülkenin batısındaki Incheon liman kenti açıklarında bir geçit töreni gerçekleştirerek, Japonya'nın radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma planını protesto etti. Güney Koreli balıkçılar son aylarda plana şiddetle karşı olduklarını göstermek için birçok protesto düzenledi.

Incheon'daki bir iskeleden hareket eden 50'den fazla balıkçı teknesi, yaklaşık 1,5 saat boyunca birbirlerine paralel seyahat ederek "Fukuşima'nın nükleer kirli sularını Japonya'da içme suyu olarak kullanın" ve "Okyanus, Fukuşima'nın nükleer kirli suyunun boşaltılacağı bir çöplük değil" yazılı pankartlar taşıdı.