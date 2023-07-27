Güney Koreli Balıkçılar Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Planını Protesto Etti
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Güney Kore'nin Boseong ilçesinde, Japonya'nın nükleer atık suyu okyanusa boşaltma planını protesto eden balıkçılar, 26 Temmuz 2023 tarihinde denize açılarak gösteri düzenledi.
BOSEONG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Boseong ilçesinde, Japonya'nın nükleer atık suyu okyanusa boşaltma planını protesto eden balıkçılar, 26 Temmuz 2023.
Güney Koreli balıkçılar, Japonya'nın hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Enerji Santrali'nin nükleer atık suyunu okyanusa boşaltma planını protesto etmek için Çarşamba günü güney sahilindeki Boseong ilçesinde teknelerle denize açılarak protesto gösterisi düzenledi.(Fotoğraf: Wang Yiliang/ Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya